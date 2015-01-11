Мощи Матроны Московской прибывают в Кыштым

Сегодня, 1 октября, в Кыштым (Челябинская область) прибывают мощи святой блаженной Матроны Московской – поклониться правосланой святые верующие жители и гости города смогут в течение ближайших двух недель.

«Доступ к мощам святой блаженной Матроны Московской будет открыт в храме Рождества Христова с полудня 1 октября до полудня 15-го. Поклониться им можно будет ежедневно с 07.30 до 21.00. Обеспечивать охрану общественного порядка будут сотрудники полиции», – говорится в сообщении на сайте мэрии.

По словам настоятеля прихода храма, иерея Михаила Чиркова, христианская подвижница Матрона Московская пользуется огромным почитанием у нашего народа. Просят ее, как правило, о здоровье и благополучии, помощи в семейных делах. Существует традиция приносить для матушки живые цветы, которые она очень любила.

https://dostup1.ru/society/Moschi-Matrony-Moskovskoy-pribyvayut-v-Kyshtym_120437.html