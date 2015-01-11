В рамках социального проекта #ГородБезОпасности прошла финальная акция

Заместитель председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Олег Костиков и начальник ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Андрей Поцелуйко вместе с детьми нанесли предупреждающую разметку на пешеходном переходе.

Это стало финальной акцией в рамках социального проекта #ГородБезОпасности, одного из победителей конкурса Собрания депутатов Озерского городского округа.

Напомним, что социальный проект был реализован в несколько этапов. На первом, в течение двух летних месяцев команда специалистов проводила мероприятия в рамках «Летней школы ПДД». После юные инспекторы дорожного движения из редакции «MEDIA-патруль» под руководством руководителя проекта, педагога дополнительного образования ДТДиМ Дмитрия Колосова начали работу по созданию активной социальной рекламы и видеороликов по безопасности дорожного движения.

Финальная акция по нанесению предупреждающей разметки прошла теплым сентябрьским днем на пешеходном переходе возле культурно-спортивного комплекса «Лидер». В ней приняли участие отряды юных инспекторов дорожного движения школ №№ 32, 34, 36 вместе с заместителем председателя Собрания депутатов Озерского городского округа Олегом Костиковым и начальником ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г. Озерск Андреем Поцелуйко. До этого еще на девяти нерегулируемых пешеходных переходах города, а также в поселках Метлино и Новогорный появились надписи, напоминающие о необходимости выполнять элементарные правила дорожной безопасности.

Дмитрий Колосов:

- Водителей транспортных средств ПДД обязывают пропускать пешеходов, но и пешеходам необходимо предпринимать меры для безопасного перехода. Внимательно оценить обстановку и скорость приближающегося транспорта, как правило, мешают современные гаджеты и музыка, играющая в наушниках. Много аварийных ситуаций происходит из-за внезапно появляющихся и проезжающих по пешеходному переходу велосипедистов и набирающих в последнее время популярность электросамокатов. Обратить внимание, предупредить забывчивых пешеходов и велосипедистов призваны надписи активной социальной рекламы: «Сними наушники!», «Слезь с велосипеда!», «Останови самокат!», «Возьми за руку ребенка!».

Акция прошла на позитивной волне, а самое главное - безопасно. В ходе проведения мероприятия учащиеся школы №36 под руководством Ольги Вьюшковой приняли решение о дополнительном нанесении активной социальной рекламы на пешеходном переходе рядом с образовательной организацией, на перекрестке улиц Космонавтов и Бажова.

Фото Анастасии Лисковой, Андрея Самсонова.