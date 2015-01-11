Челябинская область вошла в топ-3 регионов с высокой детской преступностью

По данным Генпрокуратуры РФ, с января по август 2019 года в Челябинской области было зарегистрировано 1 045 несовершеннолетних, нарушивших закон – регион расположился на втором месте после Свердловской области (1 281).

В пятерку регионов с высокой детской преступностью также вошли Кемеровская область (874), Иркутская область (803) и Пермский край (737).

Меньше всего несовершеннолетних преступников зафиксировано в Чечне (2), Чукотском (14) и Ненецком (19) автономных округах. За ними следуют Ингушетия (27) и Калмыкия (37).

По мнению экспертов, больше всего преступников среди несовершеннолетних в Свердловской, Челябинской и Кемеровской областях могут выявлять, так как это промышленные регионы, которые исторически высококриминогенны и связаны с каналами прохождения наркотрафика, сообщает news.ru.

https://dostup1.ru/society/Chelyabinskaya-oblast-voshla-v-top-3-regionov-s-vysokoy-detskoy-prestupnostyu_120482.html