Сломался и поехал. В аэропорту Челябинска трап врезался в самолет с пассажирами

ЧП произошло сегодня утром, 3 октября, в аэропорту Челябинска. Самоходный трап въехал в самолет. Рейс должен был вылететь в Москву, в аэропорт Шереметьево.

По данным пресс-службы аэропорта, трап столкнулся с самолетом «Airbus А-321». Причем, на борту уже были пассажиры.

«Инцидент произошел в четыре часа пятнадцать минут по местному времени. Причина – техническая неисправность трапа. Пассажиры не пострадали», – уточнили в аэропорту Челябинска.

По последним данным, часть пассажиров уже отправили резервным бортом в Москву.

Сейчас в аэропорту Челябинска работает специальная комиссия, которой предстоит выяснить причины ЧП.

https://www.cheltv.ru/slomalsya-v-aeroportu-lestnitsa-vrezalas-v-samolet/