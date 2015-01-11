День учителя: Озерск поздравлял и чествовал педагогов

3 октября во Дворце творчества детей и молодёжи состоялась церемония награждения педагогов Озерского городского округа в честь Дня учителя и дошкольного работника.

Первым для поздравления на сцену поднялся заместитель главы округа Олег Ланге:

– Уважаемые педагоги, ваша профессия – это образец душевной щедрости, человеколюбия и мудрости. Каждый день вы прокладываете путь к сердцам ваших учеников и вместе с ними поднимаетесь к вершине знаний. Будьте здоровы, благополучны, успешны и творчески активны. Пусть ваши ученики вместе с вами добиваются поставленных целей, а ваши профессиональные планы и мечты сбываются.

Уважаемые ветераны, особые слова благодарности сегодня в ваш адрес. За вашу преданность и любовь к профессии, за ваш огромный труд по формированию и развитию озерской системы образования.

С праздником вас дорогие коллеги!

Олег Владимирович передал педагогической общественности поздравления от лица главы округа Евгения Щербакова и от его имени вручил праздничный букет начальнику управления образования Любови Горбуновой. Далее он открыл церемонию чествования работников образовательных организаций. За высокие профессиональные качества, инициативу, активную жизненную позицию и в связи с профессиональным праздником Олег Ланге вручил озёрским педагогам дошкольного, школьного и дополнительного образования почётные грамоты главы Озерского городского округа.

Далее на сцену поднялся председатель Собрания депутатов Андрей Кузнеченков.

– Уважаемые педагоги, я рад видеть вас всех в этом зале. Я думаю, в эти праздничные дни многие жители округа с благодарностью вспоминают своих учителей, – обратился Андрей Кузнеченков к собравшимся в зале.

Я уверен, что несмотря на рейтинги, которые говорят о том, что озерская система образования на втором месте в Челябинской области, вам вполне по силам побороться за лидерство, потому что вы действительно лучшие и высоко держите планку озерского образования.

Желаю вам здоровья, исполнения желаний, успехов в работе, хороших детей и понимающий родителей!

Андрей Кузнеченков продолжил церемонию награждения, вручив целой плеяде работников школьного и дошкольного образования почётные грамоты Собрания депутатов за значительные успехи в организации и совершенствовании образовательного процесса, добросовестный труд, высокие профессиональные достижения и в связи с Днем воспитателя. За добросовестный труд в системе дополнительного образования и в связи с профессиональным праздником Днем Учителя почётными грамотами депутатского корпуса также были отмечены руководители учреждений дополнительного образования сферы культуры.

В день профессионального праздника от имени всего коллектива градообразующего предприятия озерских педагогов поздравил исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Александр Славин:

– В мире не так много профессий, по отношению к которым мы все испытываем огромное уважение. Профессия педагога среди них первая. Я уверен, что педагогами становятся только люди, бесконечно преданные своему делу.

Разрешите поздравить вас от имени генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Михаила Похлебаева и от себя лично. Пожелать вам доброго здоровья, успехов, неиссякаемой энергии, терпения, хороших учеников и родителей, которые будут вам во всём помогать.

В завершении торжественного вечера своих коллег с профессиональным праздником поздравила начальник управления образования Любовь Горбунова:

– Уважаемые коллеги, я уверена, что каждый человек хранит в сердце память о тех людях, которые учили их думать, отличать добро и зло, верить в себя и в свои силы, не поддаваться трудностям, а преодолевать их.

Наша профессия сочетает мудрость и молодость души, креативность и энтузиазм, доброту и строгость, колоссальное терпение и постоянное профессиональное совершенствование. Я поздравляю вас с праздником, пусть ваш творческий поиск, самозабвенный труд и любовь к детям приносят те значительные результаты, которыми так гордится Озерский городской округ.

Желаю вам долголетия, чтобы вы никогда не падали духом несмотря ни на что, желаю вам успехов в нашем нелёгком, но таком важном, красивом и почётном труде – воспитании будущего достойного гражданина своей страны.

Любовь Горбунова вручила своим коллегам благодарственные письма депутата Государственной Думы Владимира Бурматова, управления образования администрации округа, а также почётные грамоты городского комитета профсоюза городских и коммунальных предприятий.

Вместе с ведомственными наградами и цветами, в адрес награждённых педагогов звучали аплодисменты. Детские творческие коллективы ДТДиМ порадовали присутствующих в зале яркими концертными номерами.

Фото Владимира Беляева.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40721/