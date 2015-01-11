Выпускник озерского вуза стал победителем международной олимпиады «IT-Планета 2018/19»

Выпускник озерского вуза Челябинской области занял призовое место в финале XII Международной олимпиады в сфере информационных технологий «IT-Планета 2018/19», который состоялся 7 октября 2019 года в НИТУ «МИСиС». Состязание является масштабным мероприятием в области информационных технологий и направлено на сближение образовательных институтов и бизнес-структур России и стран СНГ с целью повышения качества IT-образования. Организатор олимпиады – АНО «Центр развития информационных технологий «ИТ-Планета». Соорганизатор финала - НИТУ «МИСиС».

В финале состязаний приняли участие студенты и молодые дипломированные специалисты из России и стран СНГ, показавшие лучшие результаты на отборочных этапах. Участники соревновались в 14 конкурсах по номинациям «Программирование», «Облачные вычисления и базы данных», «Телеком», «Мобильные платформы», «Цифровое творчество», «Свободное ПО и робототехника», а также в специальной номинации «Неограниченные возможности», направленной на разработку программных решений для лиц с инвалидностью.

Третье место в конкурсе “Лучший Свободный Диплом” занял выпускник Озерского технологического института — филиала Национального исследовательского ядерного университета “МИФИ”, Сайфутдинов Денис Жавдатович.

«Победа в олимпиаде – не только первый шаг на пути карьерного роста участников, но также доступ к обучению в ведущих российских вузах, – подчеркнул проректор по учебной работе НИТУ «МИСиС» Вадим Петров. – НИТУ «МИСиС», например, засчитывает результаты олимпиады в качестве дополнительных баллов при поступлении в магистратуру университета».

Учредителями и партнерами конкурсов выступили ведущие российские и международные ИТ-компании: 1С, Huawei, Oracle, ГНУ/Линуксцентр, ГЭНДАЛЬФ, Моризо, SimbirSoft, TIM3R, а также Институт системного программирования РАН, Всероссийское общество инвалидов и Всероссийское общество глухих.

Олимпиада «IT-Планета 2018/19» проводится с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов. Мероприятие проходит при поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) в направлении «Молодые профессионалы».

Для участников и гостей соревнования предусмотрены открытые образовательные мероприятия, к участию в которых помимо финалистов были приглашены студенты, молодые специалисты и преподаватели из Москвы и Московской области. Для них состоялись мастер-классы и открытые лекции, которые дали возможность познакомиться с новыми технологиями, повысить личную и профессиональную эффективность. Традиционно одна из секций была посвящена робототехнике. Посетители смогли не только самостоятельно собрать роботов, но и устроить между ними соревнования. В программе финала состоялись презентации академических программ вендоров-партнеров олимпиады «IT-Планета».

Пресс-служба НИТУ «МИСиС»