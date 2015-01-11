Паспорт за час, регистрация за 15 минут

Сотрудники отдела по вопросам миграции озерской полиции доводит до жителей Озерска информацию в части оказания государственных услуг посредством Единого портала «Gosuslugi.ru».

В соответствии с «Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации» срок предоставления гражданину, подавшему заявление о выдаче (замене) паспорта в форме электронного документа на портале «Gosuslugi.ru», при его посещении подразделения по вопросам миграции предлагается получить паспорт в течение одного часа.

В соответствии с «Административным регламентом Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации» срок оформления регистрации (снятия с регистрационного учета) по месту жительства при обращении через портал «Gosuslugi.ru», составляет 15 минут.