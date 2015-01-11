Росатом построит АЭС малой мощности в Челябинской области

Росатом построит в Челябинской области атомную электростанцию (АЭС) малой мощности, еще одной площадкой для подобного объекта станет Якутия.

Об этом сообщило корпоративное издание госкорпорации «Страна Росатом» со ссылкой на главу госкорпорации Алексея Лихачева. «Что касается малых АЭС, мы существенно продвинулись в этом году. Определили две возможные площадки размещения: Челябинская область и Якутия», – цитирует издание Лихачева.

Ранее глава Росатома высказывался о том, что строительство АЭС с реакторами малой и средней мощности является одним из перспективных направлений в атомной энергетике будущего.

Напомним, на полях Восточного экономического форума-2019 Росатом и Якутия заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в данной сфере. Со ссылкой на главу Якутии Айсена Николаева ТАСС сообщал, что республика подберет площадку для строительства АЭС мощностью 50 или 75 МВт в 2020 году. О таких сроках в отношении Челябинской области не сообщается.

https://dostup1.ru/economics/Rosatom-postroit-AES-maloy-moschnosti-v-Chelyabinskoy-oblasti_120866.html