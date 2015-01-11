Общество инвалидов отметило свой юбилей

Руководители муниципалитета поздравили с 30-летием Озерское городское отделение Всероссийского общества инвалидов, одно из самых массовых и активных общественных объединений нашего округа.

В этот праздник члены общества собрались одной дружной семьей в уютном зале ДК «Маяк», где принимали поздравления и сами благодарили за сотрудничество своих социальных партнеров.

Открыл торжество председатель Озерского городского отделения ВОИ Юрий Халиков, который кратко рассказал об истории его создания и напомнил, что общественное объединение получило свой статус благодаря поддержке органов местного самоуправления:

- Все эти годы мы активно взаимодействуем с администрацией, Собранием депутатов, ФГУП «ПО «Маяк», учреждениями культуры и спорта, Женской ассоциацией и другими единомышленниками, добрыми друзьями – благодаря их неравнодушию и реальной помощи существуем и развиваемся.

В ходе праздника можно было убедиться, насколько интересно и насыщенно протекает жизнь общественного объединения: перед собравшимися выступали со своими творческими номерами сами именинники – они пели, танцевали, читали стихи.

- Наша организация – это, прежде всего, люди, и я хотел бы сказать им спасибо за кропотливую, требующую немалых физических и душевных сил работу, - Юрий Халиков сообщил, что на сегодняшний день Озерское городское отделение насчитывает порядка 500 человек, из них 100 – активисты, принимающие участие в городских и областных мероприятиях (творческих конкурсах, спартакиадах, проектной деятельности), средний возраст членов организации – 40-45 лет.

Чтобы поприветствовать людей с ограниченными возможностями здоровья, в этот день к микрофону вышли: заместитель главы округа Олег Ланге, заместитель председателя Собрания депутатов Олег Костиков, исполняющий обязанности заместителя генерального директора ФГУП «ПО «Маяк» Александр Славин, руководитель Общественной приемной Губернатора Челябинской области в ОГО Вера Аксенова, начальник Управления социальной защиты населения Лилия Солодовникова, представители Комплексного центра, Озерского государственного колледжа искусств, театра драмы и комедии «Наш дом», МБУ «ПКиО», МБУ «КДЦ», лидеры Женской ассоциации (Г.М. Баженова) и Городской профсоюзной организации (Л.Н. Барышникова), учащиеся и педагоги коррекционных школ №№36 и 29.

Все гости с большим уважением говорили о вовлеченных в общественную организацию людях, которые постоянно доказывают, что благодаря силе духа можно добиться успехов в различных сферах, не потерять интерес к жизни и человеческое участие. Инвалиды услышали теплые слова и заверения в том, что в округе по-прежнему будет делаться все для их комфорта и социальной реабилитации.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40836/