Специалисты проверили качество приема цифрового телевидения в Озерске

Озерск попадает в зону уверенного приема сигнала передающей станции, расположенной в Кыштыме – такое заключение дали сотрудники челябинского областного телерадиопередающего центра (ОТРЦ) по результатам замеров, сделанных на прошлой неделе на территории города.

В течение двух дней специалисты измеряли уровень сигнала в контрольных точках по адресам: ул. Строительная, 6; Колыванова, 38; проспект Ленина, 8; ул. Советская, 4; ул. Космонавтов, 18 и Свердлова, 12, ул. Дзержинского, 35 и 50, б. Гайдара, 25, пр. К. Маркса, 22, ул. Октябрьская, 19, ул. Строительная, 56, ул. Семенова, 10.

Директор областного РТПЦ Алексей Ивонин проехал по Озерску с бригадой замерщиков и отметил, что во всех контрольных точках уровень сигнала соответствует норме:

- Определенные трудности с приемом цифрового теле- и радиосигнала связаны с особенностями городской застройки – этим Озерск ничем не отличается от других населенных пунктов. Вашим жителям, чьи окна выходят на кыштымское направление, я рекомендую прежде всего приобрести качественную дециметровую антенну с усилителем, более точно настроить ее - этого будет достаточно, чтобы принимать все 20 каналов. Для тех, кто живет с первого по последний этаж и окна входят в сторону, противоположную Кыштыму, никакого другого решения нет, кроме установки коллективной антенны общего пользования (необходимо выступить с инициативой, провести общедомовое собрание).

В Озерске, как и по всей области, в установке цифрового оборудования помогают волонтеры. Для этого необходимо обратиться на «Горячую линию» по телефону: 2-40-90. Комиссия областного РТПЦ проверила работу волонтеров, насколько они грамотно справляются с задачами настройки приставок и антенн.

В ходе рабочей поездки в Озерск Алексей Ивонин познакомился с пенсионером, который проживает в старом микрорайоне Озерска, в трехэтажном доме и некоторое время назад обратился за помощью к волонтерам, чтобы они установили приставку к его телевизору. Работы были выполнены, помощь оказана. Как выяснилось на месте, в квартире установлены два телевизора: один из них оборудован антенной с усилителем и обеспечивает качественный прием 20 каналов, по второму (с антенной более простой конструкции и без усилителя) пока можно смотреть только 10 каналов. Алексей Ивонин подсказал, как исправить ситуацию и предложил помощь специалистов своего предприятия: в данном случае необходимо самое простое техническое решение – приобрести усилитель, сотрудники областного РТПЦ выразили готовность сами подключить его, и перенести антенну на балкон.

- В целом, нареканий к работе озерских волонтеров у нас нет. С 14 октября они выполняют порядка 40-50 заявок в день, всего ими отработано 300 обращений, это ощутимая помощь жителям, – подвел проверки Алексей Ивонин.

Первый заместитель главы Озерского городского круга Иван Сбитнев отметил, что администрация округа с благодарностью приняла помощь сотрудников областного РТПЦ, которые дали квалифицированную оценку ситуации по приему сигнала на территории и грамотные технические рекомендации:

- Это очень полезное сотрудничество: сегодня мы вместе убедились, что в Озерском городском округе нет массовых проблем с переходом на «цифру», есть отдельные обращения жителей, которые носят локальный характер. Мы принимаем заявки и стараемся помочь в каждом конкретном случае: в округе создан отряд волонтеров, при необходимости будут задействованы все профильные подразделения администрации. Округ готовился к переходу на цифровое вещание, работа не заканчивается, мы будем заниматься этим вопросом столько, сколько нужно.

По официальным данным, после перехода Челябинской области на цифровое телевидение и отключения аналогового телевещания 14 октября количество заявок на вызов волонтеров значительно увеличилось по всему региону. По возможности, все заявки отрабатываются в тот же день либо по договоренности с жителями на следующий день. Работает телефон областной «Горячей линии» 8-800-220-20-02, где готовы ответить на любые вопросы о ЦТВ: как подключить и настроить оборудование, кому положены субсидии из областного бюджета и т.д.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40853/