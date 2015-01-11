Алексей Текслер велел главам погрузится в задачи по нацпроектам

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципальных образований глубоко погрузиться в тему национальных проектов «Образование» и «Демография» и держать на постоянном контроле их реализацию.

Об этом шла речь на совещании с главами, которое состоялось 21 октября.

Алексей Текслер отметил, что этим нацпроектам уделяется особое внимание, потому что они ближе всего к людям. Но тут важна совместная работа. «Каждый из вас должен глубоко разбираться в задачах, которые ставятся в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография». Нужно глубоко погрузиться в эту тему и быть лидерами на своей территории, - обратился губернатор к главам. – Кроме того, нужна глубокая вовлеченность всех специалистов по заявкам, по планированию подготовки работ и затем по реализации. Вовлекайте родителей. Минобр будет оказывать всяческую поддержку. Это большая работа, которую нужно сделать вместе. Без постоянного внимания на местах работа будет пробуксовывать». Губернатор также поручил своему заместителю Анатолию Векшину обеспечить информационное сопровождение всех направлений реализации нацпроектов.

В рамках нацпроектов предусмотрено создание дополнительных мест для детей в возрасте до трех лет, создание новых мест в школах, поддержка образования детей с ограниченными возможностями здоровья, создание в школах сел и малых городов условий для занятия физической культурой и спортом, новых мест допобразования.

Планируется также создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точки роста», новых детских технопарков «Кванториум» (уже два в регионе есть – в Челябинске и Магнитогорске), центров цифрового образования детей (первый IT-Куб открыт 14 октября в Миассе).

«Все мероприятия национальных проектов направлены на создание условий для комфортной образовательной среды, на повышение качества и конкурентоспособности образования Челябинской области»,

Как отметила первый заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Коузова, все запланированные мероприятия предусматривают изменение педагога. Педагог должен пройти соответствующее повышение квалификации, обеспечить свой профессиональный рост. Для этих целей за счет средств бюджета создадут 2 центра непрерывного повышения мастерства педагогических работников.

В 2020 году будет открыт центр выявления и поддержки одаренных людей. Здесь также будет обеспечиваться работа с педагогами. «Надо изменять подходы к стимулированию педагогов. У каждой образовательной организации есть положение о стимулировании деятельности педагогов, которые предусматривают финансовую поддержку педагогов, внедряющих новые технологии и обеспечивая новые качества подготовки ребят», - отметила Елена Коузова. Реализация мероприятий позволит создать условия для комфортной образовательной среды, повысить качество и конкурентоспособность образования в регионе.

https://uralpress.ru/news/politika/aleksey-teksler-velel-glavam-pogruzitsya-v-zadachi-po-nacproektam