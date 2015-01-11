Губернатор раскритиковал глав за неочищенные тротуары и внутриквартальные проезды

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер раскритиковал глав муниципальных образований за плохую уборку тротуаров и внутриквартальных проездов в муниципалитетах. Досталось и новому министру дорожного хозяйства и транспорта.

Публичная выволочка прошла в понедельник, 21 октября, сразу после первого устроенного природой снежного экзамена.

Алексей Текслер призвал глав почитать его официальную страницу в Инстаграм, а особенно отклики, которые жители оставили под воскресным постом о прогулке семьи губернатора в зимнем парке.

«Гуляем в бору, радуемся первому снегу. А вы чем занимаетесь в выходные?», - написал Алексей Текслер.

Жители не заставили ждать с ответами. Кто-то порадовался за такой полезный и приятный досуг губернатора, но очень много было откликов от жителей, возмущенных сложившейся в городе обстановкой после снегопада.

Часть челябинцев пригласила Алексея Текслера вместе с ними прогуляться по нечищенным, ледяным тротуарам по улицам города. «Упала 2 раза. Видела, как пенсионер шел, держась за забор. Во дворах и на улицах каток!!! Скользим по нечищенным тротуарам», - возмущается жительница Челябинска. «А мы ноги ломаем во дворах, ужас что творится», - рассказывает другая.

Жители Чурилов делятся, что им приходится добираться с детьми по грязи, без освещения и по дороге, где машины гоняют как на трассе. Они также приглашают губернатора прогуляться с ними по опасной дороге. Надо бы с собой еще прихватить чиновников городской администрации, отвечающих за дороги.

Алексей Текслер констатирует, что нечищенные дороги стали причиной роста обращений в травмпункты.. «В несколько раз увеличился травматизм, связанный с дорожной ситуацией. Зима наступила неожиданно?», - обратился к главам Алексей Текслер. Напомним, за минувшие выходные в травмпункты Челябинска обратилось 72 человека (неделю назад – 40 человек).

Не лучше ситуация и в ряде других городов, о чем также сообщают жители губернатору. «Мы на малой родине, которую сильно запустили! Даже по улице пройти невозможно, кругом лёд и всем безразлично! Извините, я про Кыштым», - делится своим возмущением жительница.

По мнению Алексея Текслера, работа по очистке дорог в минувшие выходные была организована на недостаточном уровне. «Я считаю, что вопрос организован недостаточно, - при всех пожурил губернатор министра дорожного хозяйства и транспорта области Нечаева. – Вы хоть и вновь назначенный министр, но этой темой занимаетесь давно. Понятно, что этот вопрос общего ведения с муниципалитетами. Надо работу организовать правильно».

Отдельная задача поставлена губернатором перед главами по внутриквартальным проездам: «Так не бывает, что основная дорога чистится, а внутриквартальные проезды нет. Для людей - это невозможность выехать со двора».

Жители также обращают внимание главы региона на качество реагентов, которыми посыпают дороги в городе. «Мы огорчаемся от того, что опять дороги дерьмом засыпали. Убирать надо, чистить, а не солить», - отмечают горожане. Алексей Текслер поручил главам еще раз внимательно разобраться, как организовать эти работы и какую химию надо использовать. В пример он поставил Магнитогорск, где эта задача решена.

https://uralpress.ru/news/obshchestvo/gubernator-raskritikoval-glav-za-neochishchennye-trotuary-i-vnutrikvartalnye