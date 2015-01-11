До +13 градусов потеплеет в Челябинской области

В Челябинской области к выходным значительно потеплеет – а в начале следующей недели, 28 октября, ожидается плюс 13 градусов.

По данным сервиса Гисметео, днем 26 и 27 октября будет плюс 11 градусов. В понедельник, 28 октября, столбики термометров покажут плюс 13 градусов. Ожидается переменная облачность, временами пройдет небольшой дождь.

Челябинский Гидрометцентр сообщает, что в четверг, 24 октября, прогнозируется 6-11 градусов тепла. В областной столице будет 6-8. Порывы ветра усилятся до 14 метров в секунду.

https://dostup1.ru/society/Do-13-gradusov-potepleet-v-Chelyabinskoy-oblasti_121049.html