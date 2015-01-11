Груда железа из авто. В Озёрске пешеход чудом избежал смерти в ДТП

В Озерске произошло серьезное ДТП. Два автомобиля превратились в груду железа, столкнувшись на перекрестке.

ЧП случилось на пересечении проспекта Победы и улицы Студенческой. По словам очевидцев, «Хендай» на большой скорости ехал по дороге, в тот момент когда «Митсубиси» пытался совершить поворот. Столкновение автомобилей было таким, что один из них «закружило».

«Хендай от удара развернуло в противоположную сторону. На перекрестке чудом не зацепили пешехода, родился в рубашке», – сообщили очевидцы.

После удара передние части двух машин сильно смяло, они практически превратились в металлолом.

По предварительной информации, пострадавших в аварии нет. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.

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