В Госдуме предложили разрешить продажу россиянам ипотечных квартир

О предоставлении возможности гражданам России самостоятельно продавать квартиры, находящиеся в ипотеке, заговорили в нижней палате парламента.

Как сообщает “Интерфакс” закрепить такое право за ипотечниками предложила вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая.

По задумке парламентария, граждане смогут продавать квартиры, по которым еще не погашены кредитные обязательства перед банками, без проведения торгов и исполнительных сборов. С Банком России был разработан механизм, по которому россиянин сможет продать жилье не ниже остатка долга и не ниже стоимости покупки квадратных метров.

Если ипотечник воспользовался таким правом, но не смог продать жилье, то ему будет предложено вернуться к ныне действующей схеме. По мнению Яровой, этот процесс выглядит обременительным для граждан, так как предполагает проведение торгов, уплату сборов в высоком проценте и фактическую потерю в стоимости.

https://uralpress.ru/news/federaciya/v-gosdume-predlozhili-razreshit-prodazhu-rossiyanam-ipotechnyh-kvartir