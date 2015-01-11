Болельщики «Трактора» просят Текслера уволить тренера Скудру

Болельщик «Трактора» обратился к губернатору Челябинской области, президенту хоккейного клуба Алексею Текслеру с просьбой навести порядок в команде и, прежде всего, сменить главного тренера – крик души один из фанатов разместил на странице Текслера в ВК.

«Алексей Леонидович, от лица всех болельщиков ХК "Трактор" обращаюсь к Вам за помощью. Наведите порядок в клубе. Главный тренер не способен выполнять свои обязанности. "Трактор" занимает последнее место в конференции, такого не было никогда. Пожалуйста, увольте Петериса Скудру, лучше пускай Тертышный руководит командой», – пишет, в частности, болельщик, добавляя, что на Текслера как на президента клуба надеется весь город.

Напомним, в прошлом сезоне «Трактор» также тяжело проходил начало сезона; уже в начале октября было принято решение сменить Германа Титова на посту главного тренера – на капитанский мостик встал Алексей Тертышный, который вывел команду в плей-офф.

https://dostup1.ru/society/Bolelschiki-Traktora-prosyat-Texlera-uvolit-trenera-Skudru_121270.html