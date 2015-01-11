Озерский театр кукол «Золотой петушок» на Международном фестивале театров кукол «В гостях у Мойдыся» (г. Сыктывкар) получил две награды

Спектакль "Сказка про хитрую Лисичку" (режиссер-постановщик — заслуженный артист РФ Борис Макаров (г. Санкт-Петербург), художник-постановщик — Анна Кузнецова (г. Санкт-Петербург), музыкальное оформление — Сергей Гальперин) признан победителем и награжден дипломом в номинации "Лучший спектакль для детей".

Вторая награда - "Специальный приз жюри" получил артист театра кукол Сергей Гальперин за роль зайца в этом спектакле. Член жюри, заместитель директора уфимского Татарского государственного театра «Нур», заслуженный деятель искусств Республики Башкортостан Дина Давлетшина написала: «Очень похоже, что композитор Сергей Гальперин с удовольствием выходит на сцену как актёр. Его Зайка в "Сказке про хитрую лисичку" Озёрского театра кукол "Золотой петушок" - просто супер! И хотя Гальперин-Зайка награждался уже не раз, мы не могли не отметить его образ на фестивале "В гостях у Мойдыся" специальным призом. А сам озерский спектакль про хитрую лисичку стал лучшим спектаклем для детей».

Информация и фото Озерского театра кукол «Золотой петушок».

http://ozerskadm.ru/about/info/messages/40936/