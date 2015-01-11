Сугробы от 3 до 16 см – на Южном Урале прошли снегопады

В течение суток в Челябинской области выпало около половины месячной нормы осадков, преимущественно в виде снега.

«В минувшие сутки сохранялась облачная погода. Днем в большинстве районов прошли небольшие и умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью по все территории области прошли умеренные и сильные осадки преимущественно в виде снега, на юге с дождем (3-21 мм). Ночью местами отмечались гололед и отложение мокрого снега на провода, на крайнем юге – туманы», – говорится в сообщении Челябинского Гидрометцентра.+

Так, на юге области, в Карталинском районе и Магнитогорске всю ночь шел сильный снег, метели отмечались также в Сосновском, Увельском, Октябрьском районах и Челябинске. В Брединском районе шел дождь.

В большинстве районов наблюдается снежный покров высотой 3-16 см.

На региональных дорогах этой ночью работали 105 единиц техники: 15 Урал-Тройка, 64 КДМ, 30 автогрейдеров. В данный момент на дорогах работает порядка 120 единиц техники – 10 колонн. Основная задача – расчистка проезжих частей. Работа производится циклами: обработка противогололедными материалами (ПГМ) – подметание. В первую очередь расчищаются основные магистрали.

«Рабочая смена дорожников была продлена до 10 утра. В 10.00 машины заходят на пересменку, дозаправляются, грузят ПГМ и снова выходят на маршрут. Просьба – не мешать проходу колонн, не встраиваться в них», – говорится в сообщении Миндортранса Челябинской области.

https://dostup1.ru/society/Sugroby-ot-3-do-16-sm--na-Yuzhnom-Urale-proshli-snegopady_121334.html