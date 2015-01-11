Зарубежные побеги «Клюквы»

Нет-нет. Никто из представителей снежинско-озёрского клуба карикатуристов «Клюква» не сбежал за бугор. Не об этом речь.

А речь о том, что пышным раскидистым деревом стала «Клюква», которой в следующем году исполнится 35 лет. И на ветвях древа сего созрели сочные плоды.

Например, снежинец Сергей Соколов в суровые 1990 годы был еще школьником и делал свои первые штрихи в области карикатуры под неусыпным оком своего учителя – Николая Федоровича Чернышёва. Успешные, надо сказать, шаги. Первый приз Сергею пришел из Японии. И понеслось… На днях Сергей Валерьевич получил свою двадцать пятую международную награду. На этот раз она пришла из Румынии. В том же каталоге международной выставки есть и работа Н.Ф.Чернышёва. Одна. А С.Соколова – две.

«А это значит, - шутливо комментирует Николай Чернышёв, - что Сергей Валерьевич Соколов уже в два раза по всем статьям превосходит Николая Фёдоровича Чернышёва, президента уральского клуба карикатуристов «Клюква». С чем его и поздравляем!»

А в Озёрске «Клюква» открыла свою (пока немеждународную) выставку карикатуры. Василина Васильева (ученица IV класса школы №25) в рамках проекта «Одарённые дети» предложила экспозицию своих работ под общим названием «Весёлые истории про рыжего кота». Это стало дебютом Василины. Как знать, может и автор «Кота» в свое время выйдет на международный простор… Удачи!

Александр Волынцев