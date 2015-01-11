После убийства ребенка в Нарьян-Маре Алексей Текслер поручил обезопасить детсады

После убийства ребенка в детском саду в Нарьян-Маре губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил обеспечить безопасность в дошкольных образовательных учреждениях региона.

Напомним, 31 октября 36-летний мужчина беспрепятственно зашел в здание детского сада, который был под охраной, и ударил шестилетнего ребенка ножом. Мальчик скончался на месте. Известно, что мужчина состоял на учете в наркодиспансере как хронический алкоголик. Он пояснил, что убить ребенка ему приказали голоса, которые сказали, что после этого «сработает заклинание».

«Требую подвергнуть жесткому разбору и контролю эту тему в образовательных учреждениях Челябинской области. Министерствам образования и общественной безопасности, главам муниципальных образований поручаю провести тщательный аудит этой сферы, выявить как недочеты, так и лучшие практики, выработать рекомендации по обеспечению должного уровня безопасности детей, представить их мне в кратчайшие сроки и далее безотлагательно внедрять под самым строгим контролем. Также я попрошу органы внутренних дел подключиться к этой работе», – заявил Алексей Текслер.

Следствие ходатайствует об аресте мужчины, подозреваемого в убийстве шестилетнего ребенка в Нарьян-Маре.

https://dostup1.ru/society/Posle-ubiystva-rebenka-v-Naryan-Mare-Texler-poruchil-obezopasit-detsady_121393.html