А вот и 3-х дневные каникулы для взрослых! И афиша для всей семьи!

А вот и долгожданные ноябрьские праздники!
Мы позаботились о вашем досуге и отправляем вас в увлекательное путешествие по самым интересным мероприятиям Урала!
Озёрск
2 ноября
11 и 13-00 театр кукол "Золотой петушок"
"Как Царь русский дочек замуж выдавал за женихов французских" 6+
С 15 до 19-00 кск"Лидер"
Открытый кубок Озерского городского округа по баскетболу среди мужских команд.
С 15 до 19-00 ск"Дельфин"
Открытый чемпионат округа по мини-футболу. Также игры чемпионата будут проходить в КСК «Лидер»: 2 ноября (с 19:00 до 22:30 часов) и 3 ноября (с 19:00 до 21:30 часов).
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)
21-00 GAM BEAT CLUB
Гарри Ананасов со своей командой представит электрическую программу со своими лучшими хитами!
3 ноября
11-00 театр кукол "Золотой петушок"
"Теремок" 3-6 лет (большой зал)
11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Сказка про кошку Тусю и мышонка Мусю". Интерактивная игра в театр (3+)
11-30 Шахматный клуб, пр.К.Маркса д.2
В шахматном клубе пройдёт первенство округа по классическим шахматам.
15-00 Центральная городская библиотека
Открытие выставки "Нижнетагильский поднос"
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
"Красавица и Чудовище", театрально-танцевальное шоу (12+) Проект "Театр чистых эмоций"
4 ноября
18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"
Студия «Искусство речи»: запуск курса
Челябинск
3 ноября
11-00 Концертный зал органной и камерной музыки "Родина"
В Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина» уже пятый концертный сезон проводятся «Концерты в ползунках», рассчитанные на слушателей от полугода до четырёх лет. Главная цель концертов для малышей – это приобщение детей младшего дошкольного возраста к высоким образцам отечественной и зарубежной классики, музыкальное развитие ребёнка и воспитание художественного вкуса.
4 ноября
13-00 Кировка
Грандиозная концертная программа «Россия объединяет!»
19-00 Государственный драматический Камерный театр
Открытие фестиваля Meteorite Dance Festival обещает быть жарким и огненным, как самый настоящий метеорит! Ведь в программе показ спектаклей и миниатюр от самых крутых танцовщиков Челябинска, Европы и Америки!
Екатеринбург
Все выходные: Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». 14 музеев города разработали детские путеводители с увлекательными заданиями по своим постоянным экспозициям.
2-3 ноября с 15-30 и с 15-00
ДИВС: Кубок России по волейболу (женщины): полуфинальные матчи.
3-4 ноября, с 12 до 18-00
Уральский государственный театр эстрады: Фестиваль культуры и искусства народов России. Гостей ждет интересная и увлекательная программа: демонстрация традиционных народных промыслов и ремесел, тематические мастер-классы и праздничный концерт.
3 ноября в Екатеринбурге пройдет Ночь искусств 2019 — всероссийская культурно-образовательная акция.
Акция объединяет совершенно разные площадки: театры, музеи, галереи, дворцы культуры, библиотеки и т.д.
Александра Лебедева