А вот и 3-х дневные каникулы для взрослых! И афиша для всей семьи!

А вот и долгожданные ноябрьские праздники!

Мы позаботились о вашем досуге и отправляем вас в увлекательное путешествие по самым интересным мероприятиям Урала!

Озёрск

2 ноября

11 и 13-00 театр кукол "Золотой петушок"

"Как Царь русский дочек замуж выдавал за женихов французских" 6+

С 15 до 19-00 кск"Лидер"

Открытый кубок Озерского городского округа по баскетболу среди мужских команд.

С 15 до 19-00 ск"Дельфин"

Открытый чемпионат округа по мини-футболу. Также игры чемпионата будут проходить в КСК «Лидер»: 2 ноября (с 19:00 до 22:30 часов) и 3 ноября (с 19:00 до 21:30 часов).

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Тесный мир". Маленькие комедии с элементами абсурда (16+)

21-00 GAM BEAT CLUB

Гарри Ананасов со своей командой представит электрическую программу со своими лучшими хитами!

3 ноября

11-00 театр кукол "Золотой петушок"

"Теремок" 3-6 лет (большой зал)

11-00 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Сказка про кошку Тусю и мышонка Мусю". Интерактивная игра в театр (3+)

11-30 Шахматный клуб, пр.К.Маркса д.2

В шахматном клубе пройдёт первенство округа по классическим шахматам.

15-00 Центральная городская библиотека

Открытие выставки "Нижнетагильский поднос"

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

"Красавица и Чудовище", театрально-танцевальное шоу (12+) Проект "Театр чистых эмоций"

4 ноября

18-30 Театр драмы и комедии "Наш дом"

Студия «Искусство речи»: запуск курса

Челябинск

3 ноября

11-00 Концертный зал органной и камерной музыки "Родина"

В Челябинске в зале органной и камерной музыки «Родина» уже пятый концертный сезон проводятся «Концерты в ползунках», рассчитанные на слушателей от полугода до четырёх лет. Главная цель концертов для малышей – это приобщение детей младшего дошкольного возраста к высоким образцам отечественной и зарубежной классики, музыкальное развитие ребёнка и воспитание художественного вкуса.

4 ноября

13-00 Кировка

Грандиозная концертная программа «Россия объединяет!»

19-00 Государственный драматический Камерный театр

Открытие фестиваля Meteorite Dance Festival обещает быть жарким и огненным, как самый настоящий метеорит! Ведь в программе показ спектаклей и миниатюр от самых крутых танцовщиков Челябинска, Европы и Америки!

Екатеринбург

Все выходные: Фестиваль детских музейных маршрутов «Время открытий». 14 музеев города разработали детские путеводители с увлекательными заданиями по своим постоянным экспозициям.

2-3 ноября с 15-30 и с 15-00

ДИВС: Кубок России по волейболу (женщины): полуфинальные матчи.

3-4 ноября, с 12 до 18-00

Уральский государственный театр эстрады: Фестиваль культуры и искусства народов России. Гостей ждет интересная и увлекательная программа: демонстрация традиционных народных промыслов и ремесел, тематические мастер-классы и праздничный концерт.

3 ноября в Екатеринбурге пройдет Ночь искусств 2019 — всероссийская культурно-образовательная акция.

Акция объединяет совершенно разные площадки: театры, музеи, галереи, дворцы культуры, библиотеки и т.д.

Александра Лебедева