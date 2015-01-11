«Красавица и чудовище» в стиле «Стимпанк» или старая сказка на новый лад!

В минувшее воскресенье в Театре драмы и комедии "Наш дом" с огромным успехом прошло театрально-танцевальное шоу "Красавица и чудовище"!

Любимая многими старая сказка теперь на новый лад в неожиданном для зрителей стиле "Стимпанк" была впервые показана весной этого года. И вот, спустя полгода любиые герои снова на озёрской сцене, благодаря усилиям хореографов проекта во главе со Светланой Худяковой, их подопечным - танцорам арт-школы "S`танция 74", актёрскому составу театра "Наш дом", конечно, режиссёру Андрею Сюськину, декораторам, гримёрам и костюмерам и ещё многим, многим другим!

Фото-репортаж с места событий от Дениса Васильева:

Все фотографии доступны по ссылке: https://vk.com/album19592590_268151539