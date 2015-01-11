Снег с дождем и потепление ожидаются в Челябинской области

В Челябинской области в среду, 6 ноября, ожидается облачная погода, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах возможна гололедица.

Ночью ожидается от минус четырех до плюс одного градуса. Днем потеплеет до плюс 2-7. Отдельные порывы ветра будут достигать скорости 15-20 метров в секунду.

В Челябинске 6 ноября будет от минус одного до плюс одного градуса ночью и плюс 5-7 – днем. Синоптики прогнозируют облачную погоду, пройдет небольшой дождь.

Отметим, что после оттепели к концу недели на Южный Урал вернутся дневные минусовые температуры.

https://dostup1.ru/society/Sneg-s-dozhdem-i-poteplenie-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_121489.html