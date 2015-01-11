«Все мы разные, но мы – одна семья, Россия»

В понедельник, 4 ноября, в ДК «Маяк» состоялся традиционный праздничный концерт, посвященный Дню народного единства. На сцене перед полным зрительным залом выступили лучшие вокальные и танцевальные коллективы Культурно-досугового центра.

В программе на разных языках прозвучали стихи и песни о России и ее природной красоте, танцевальные коллективы представили яркие и эмоциональные композиции. Величие Родины ощущалось через многообразие ее национальных культур.

Особый колорит в праздничный концерт внесли ансамбли: «Аюшка», «Зарево», «Шанс», «Сорока», «Ляйсан», «Родничок», «Каблучок», «Шанс», русский хор, детский хор «Гармония», Ольга Талочкина и Мариэтта Киргетова (студия «Шоу-класс»). Своим талантом и песней на родном языке порадовала озерчан жительница Метлино Зульфия Дмитриева (ДК «Синегорье»).

Зал дружно аплодировал артистам, всех участников вечера объединило чувство гордости за свою страну, за свой край, за свой Озерский городской округ.

- Все мы разные: мы говорим на разных языках, поём разные песни, у нас различная национальная культура и традиции, но мы одинаково любим землю, на которой живём, и для всех нас Россия является Родиной. Все мы – россияне, - так ведущие праздника выразили общую мысль в унисон приподнятому настроению, которое царило в тот день во дворце культуры.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/40986/