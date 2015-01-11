О декларационной кампании 2019 года

Межрайонная ИФНС России №3 по Челябинской области сообщает, что с 01.01.2019 проводится декларационная кампания 2019 года в отношении физических лиц, обязанных отчитаться о полученных в 2018 году доходах.

Инспекция напоминает, что до 30.04.2019 предоставить декларацию по форме 3-НДФЛ, в части декларирования полученных доходов в 2018 году, обязаны были физические лица, получившие доходы от продажи имущества и транспортных средств, находившихся в собственности налогоплательщика менее 3 – х лет. А также, физические лица, получившие доход в виде выигрышей в лотереи, получившие доход от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду, получившие доход в порядке дарения; и получившие доход от продажи ценных бумаг и долей в уставном капитале.

Кроме того, задекларировать доходы, полученные в 2018 году, обязаны были индивидуальные предприниматели, нотариусы и иные лица, занимающиеся частной практикой.

Вместе с тем, не все граждане исполнили свою обязанность по предоставлению декларации 3-НДФЛ по полученным в 2018 году доходам. Непредставление декларации в установленный законодательством срок влечет за собой начисление штрафа, равного 5% от суммы налога, которая должна быть уплачена в соответствии с данным документом, однако общая сумма не может превышать 30 % от суммы налога или быть меньше, чем 1000 рублей.

Налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц можно предоставить лично, направить по почте, направить через электронный сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».