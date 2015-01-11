Оперативная обстановка и прогноз возможных ЧС на 08.11.2019 г

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа.

1. Сегодня пятница 08 ноября 2019 года

2. В 6 часов утра:

• температура воздуха в городе была + 7 град. С

• атмосферное давление 734 мм. рт. столба

• относительная влажность воздуха 65 %

• ветер Северо-Западный 17 м/с

3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.

4. За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 4 ДТП, без пострадавших.

5. Плановые отключения в жилых домах производятся:

Вид отключения Адреса Время отключения

1. В сетях холодного водоснабжения К.Маркса 11 п-3,4 с 8.30 до 16 часов

Чапаева 1, Бажова 2, Торговый проезд 2,4 с 9 до окончания

Дзержинского 63 п-7, К.М. 4 с 9 до 12 часов

Семенова 19, Горная 23 с 9 до 13 часов

Луначарского 21п-2 с 9 до 14 часов

Лермонтова 27 с 9 до 15 часов

2. В сетях электроснабжения Советская 23,25,27 С 9 до 12 часов

3. В сетях горячего водоснабжения и отопления К.Маркса 11 п-3,4 с 8.30 до 16 часов

Матросова 43а п-4,5,6, Калинина 1 С 9 до окончания

Дзержинского 63 п-4,5,7, К.Маркса 4, Набережная 21,

Уральская 16 с 9 до 12 часов

Семенова 19, Горная 23, Дзержинского 32п-2 с 9 до 13 часов

Луначарского 21 п-2, К.Маркса 8п-2 с 9 до 14 часов

Лермонтова 27 с 9 до 15 часов

Вниманию жителей округа!

По данным Челябинского гидрометцентра 08 ноября по области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица порывы ветра до 15-20 м/с.

2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.

2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.

2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.

2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).

2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.

2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))

№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час

1 г. Касли, ПЧ 60 0,10

2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,09

3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,08

4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,14

5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,09

6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10

Согласно санитарных правил и нормативов СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:

- для населения - 0,57 мк Зв/ч.

2.10. Обстановка на водных объектах:

Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа происшествий не произошло.

2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.

Прогноз чрезвычайных ситуаций, происшествий и аварий на 08 ноября 2019 года

1. Природные ЧС: не прогнозируется.

Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт низкого давления.

Челябинская область Облачно с прояснениями, ночью небольшие осадки, преимущественно в виде дождя, в горах до умеренных с мокрым снегом, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночью и днем в горах гололедные явления. Ветер ночью юго-западный, западный 9-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, днем северный, северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем плюс 2-7º, в горных и северных районах от минус 4º до плюс 1º.

НЯ: порывы ветра 15-20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега.

ОЯ: не прогнозируются.

3.4.1 Паводковая обстановка: в норме.

3.4.2 Лесопожарная обстановка: на основании распоряжения правительства Челябинской области № 827-рп от 28.10.2018 г. пожароопасный сезон 2019 года в лесах Челябинской области завершен с 1 ноября 2019 года.

3.5. Техногенные ЧС:

3.5.1 ДТП: существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, обусловленных дорожно-транспортными происшествиями в результате снижения видимости при выпадении осадков, а также нарушений водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.

3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,4). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.

3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории округа (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, нарушение правил устройства и эксплуатации печей).

3.6. Биолого-социальные ЧС:

3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).

3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: В связи с повышением среднесуточной температурой воздуха прогнозируется снижение заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями.

3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.

3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано 211 обращений.

http://ozerskadm.ru/about/info/oper_env/41022/