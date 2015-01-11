В Челябинской области ожидаются скачки давления

В Челябинской области в ближайшие сутки ожидаются скачки атмосферного давления.

Атмосферное давление, которое сейчас составляет 736 мм, ночью понизится до 733 мм, а днем повысится до 745 мм ртутного столба.

Резкие перепады атмосферного давления могут привести к ухудшению самочувствия людей. Медики говорят, что больше всего этому подвержены люди, страдающие заболеваниями опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

Отметим, что резкие скачки атмосферного давления называют барической «пилой». В такие дни рекомендуется ограничить курение, не перебарщивать с едой и воздержаться от употребления алкоголя.

https://dostup1.ru/society/V-Chelyabinskoy-oblasti-ozhidayutsya-skachki-davleniya_121565.html