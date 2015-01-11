Наш город стал открытием для будущих металлургов

Датой основания Озерска является 9 ноября 1945 года. В преддверии очередной годовщины со дня образования город посетили челябинские студенты - участники образовательной программы Группы ЧТПЗ, социального партнёра администрации Озерского городского округа.

Следует отметить, что программа «Будущее Белой металлургии» реализуется Группой ЧТПЗ с 2011 года на основе государственно-частного партнерства. В 2013 году образовательный проект «Колледж будущего Татарстана» стартовал в Республике Татарстан, а в 2017 программа начала работать и на Южном Урале. В рамках программы большое значение уделяется не только образованию, но и культурному развитию будущих белых металлургов. У ребят есть возможность посещать кружки технического творчества, выставки, музеи и театры, заниматься спортом, с экскурсиями посещать разные города и памятные места.

Знакомство с городом атомщиков для ребят началось с посещения Храма Покрова Пресвятой Богородицы. По территории храмового комплекса юношей и девушек провёл Александр Волынцев.

Далее, в ходе обзорной экскурсии, студенты побывали в районе сквера Первостроителей, где в конце 1945 года высадился первый строительный десант. Кроме того, именно здесь располагался посёлок Теча и Теченский железоделательный завод. Экскурсию для гостей Озерска провёл директор городского музея Антон Наумов. Он рассказал ребятам об истории создания атомной промышленности и города.

Гости увидели главный городской проспект имени В.И. Ленина, познакомились с архитектурой конца 1940-50-х годов. Юноши и девушки погуляли по парку культуры и отдыха, узнали об уникальности расположения города, о его озерах и пляжах, побывали у беседки-ротонды, которая является символом Озерска. В ходе экскурсии будущие белые металлурги посетили также административный центр, где расположены здания администрации и театра драмы и комедии «Наш дом», управления и информационного центра ПО «Маяк». В завершение поездки была сделана остановка у ДК «Маяк», на площади имени Б.В. Броховича, где установлен памятник «Прометей» в честь первооткрывателей атомной эры.

После экскурсии студенты поделились впечатлениями об Озерске. Ребята особо отметили, что в старой части города чувствуется атмосфера советской эпохи, нет кричащей наружной рекламы, как в больших городах. Сам город очень живописный, с богатой историей, больше всего юношам запомнилось посещение Храма Покрова Пресвятой Богородицы и городского парка.

Сергеев Никита, студент Челябинского государственного промышленно-гуманитарного техникума им. А.В. Яковлева:

– Поездка замечательная. Я первый раз побывал в закрытом городе, для меня это стало открытием. Раньше я много слышал об Озерске, но сегодня получил массу впечатлений. Здесь чувствуется уникальная атмосфера, очень красивые здания. Помимо истории атомной промышленности узнали много интересного об истории древних поселений.

Справочно:

За время реализации программы «Будущее Белой металлургии» обучение по ней прошли 790 человек, более половины из них в настоящее время работают на предприятиях Группы ЧТПЗ. За каждым учащимся закреплен наставник из числа опытных производственников. Лучшим студентам выплачиваются дополнительные стипендии. Затраты на обучение одного студента в течение 3 лет составляют более 1 млн рублей.

По окончании обучения, овладев 3-4 различными специальностями, каждый из студентов программы «Будущее Белой металлургии» сможет полноценно работать на современном металлургическом оборудовании. Более 70 процентов выпускников трудоустраиваются на предприятия Группы ЧТПЗ.

Группа ЧТПЗ с 2012 года реализует программу взаимодействия с воинскими частями, в рамках которой успешные выпускники образовательной программы «Будущее Белой металлургии» и проекта «Колледж будущего Татарстана» проходят срочную службу в подшефных воинских частях в поселках Горный Щит (Свердловская область), Шагол (Челябинская область) и Мирный (Самарская область).

Помимо освоения военных специальностей, во время службы, выпускники продолжают обучаться по тем профессиям, которые они приобрели в колледжах. Регулярно военнослужащих навещают «классные папы» и наставники от производства, а также преподаватели программы «Будущее Белой металлургии» и мастера производственного обучения. Во время службы будущие металлурги изучают техническую литературу и английский язык, читают русскую и зарубежную классику.

За семь лет службу в трех подшефных частях Группы ЧТПЗ прошли более 200 выпускников программы «Будущее Белой металлургии» — большая часть из них после окончания службы трудоустроилась в Группу ЧТПЗ.

Фото Александра Абросимова.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41023/