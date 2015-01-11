Алексей Текслер в присутствии Владимира Путина подписал соглашение о сотрудничестве с Казахстаном

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер вчера, седьмого ноября, подписал соглашение о сотрудничестве с акимом Костанайской области республики Казахстан Архимедом Мухамбетовым.

Документ был подписан в Омске, где проходит XVI форум межрегионального сотрудничества Казахстана и России, в присутствии глав государств - Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева.

Стороны договорились совместными усилиями расширять торгово-экономическое, научно-техническое, социальное, культурное и гуманитарное сотрудничество между Челябинской и Костанайской областями.

Участники соглашения договорились обмениваться информацией о ситуации в различных отраслях экономики для привлечения потенциальных партнеров, оказывать поддержку бизнес-сообществам по поставкам продуктов питания.

Также Челябинская область и Казахстан намерены совместно развивать кооперацию, транспортное обслуживание грузовых и пассажирских перевозок, сообщает сайт южноуральского губернатора.

СПРАВКА

Южный Урал с Казахстаном связывают также действующие соглашения о сотрудничестве между правительством Челябинской области и акиматами четырех казахстанских областей, а также акиматом города Нур-Султан. С 14 по 16 октября текущего года южноуральская делегация в составе официальных лиц и представителей делового сообщества посетила Костанайскую область, где состоялись 56 двухсторонних встреч, были подписаны семь соглашений и меморандумов.

По данным Российского экспортного центра за шесть месяцев этого года, Челябинская область занимает второе место по объему экспорта в республику Казахстан среди всех регионов России, уступая лишь Москве. Товарооборот с Казахстаном в 2018-м году превысил $1848 млн (102,3% к аналогичному периоду 2017 года), в том числе: экспорт - $978,0 млн (115,9%), импорт – $870,1 млн (90,3%).

https://uralpress.ru/news/politika/aleksey-teksler-v-prisutstvii-vladimira-putina-podpisal-soglashenie-o-sotrudnichestve