Накануне Челябинск с гастрольным туром «NewBest» посетила группа «Би-2»!

Громкий аншлаг, интереснейшая программа, любимые хиты, откровенный диалог с залом – всё это концерт группы «Би-2», который накануне состоялся в челябинском ледовом дворце «Трактор» в рамках гастрольного тура «NewBest».

Увидеть любимых исполнителей и в прямом смысле лишиться чувств! То ли из-за духоты в зале, то ли из-за избытка чувств во время концерта упали в обморок 2 поклонницы творчества Лёвы и Шуры, основателей группы.

Начало выступления немного затянулось, что сыграло на руку тем, кто застрял в «пробке» на входе на ледовую арену, а ещё и тем, кто безуспешно пытался сдать верхнюю одежду в гардероб, явно не рассчитанный на такое количество гостей.

Действо длилось более 2,5 часов. Прозвучали, как и проверенные временем хиты, так и песни с последнего альбома «Горизонт событий». Всё это сопровождалось интересным видео-рядом и «работой» с залом. Так, во время исполнения песни «Ангелы» Лёва приблизился к одной из поклонниц и устроил для неё музыкальный тет-а-тет. Зал, замерев, смотрел на этот необыкновенный монолог, выдвигая различные версии: заранее ли договорился исполнитель с девушкой или так тонко рассчитал эффект, выбрав из толпы именно её, что с замиранием сердца смотрела на своего кумира…

В зале были смонтированы сразу две сцены, одну из которых расположили ближе к задним трибунам. Во время одной из композиций музыканты ушли с основной сцены, оставив на ней только барабанщика, который, к слову, сам родом из столицы Южного Урала. Благодаря этому решению, зал оказался как бы вовлечён в шоу, а многие стали гораздо ближе к любимым исполнителям.

Спев основную часть программы, музыканты удалились за кулисы. Но зал и не думал расходиться, выкрикивая «Ещё, ещё, ещёёё!». «Би-2» не стали томить публику и честно отыграли ещё целый музыкальный отрезок.

Следующий на очереди Екатеринбург, где концерт состоится 9-го ноября в «ЭКСПО».

Всего с этой программой музыканты намерены посетить 20 городов.

Справка.

Лева Би-2 и Шура Би-2 – бессменные лидеры группы. Они оба родились и выросли в Белоруссии. Лева Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник) и Шура Би-2 (Александр Уман) познакомились в 1985 году в театральной студии «Ронд», где оба занимались. Но через какое-то время решили отдать предпочтение музыке.

Первую группу свою они создали в 1988 году – «Братья по оружию», а затем переименовали ее в «Берег истины». Вскоре команда распалась. В 1989 году друзья создали новый коллектив – «Би-2». По признанию музыкантов, это отсылка к американскому стратегическому бомбардировщику Northrop B-2 Spirit.

В 1991 году музыканты ушли в творческий отпуск и переехали в Израиль. Там периодически выступали в клубах, однако славы не добились.

В 1993-м участники группы оказались на разных континентах. Лева остался в Израиле, а Шура перебрался в Австралию.

В 1997-м музыканты вновь объединились и начали записывать песни. Записали пластинку «Бесполая и грустная любовь».

В 1998 году записан новый альбом «И корабль плывет», позднее название заменили на «Би-2». Сборник новых песен вышел в 2000 году. Некоторые песни из него стали звучать на «Нашем радио» и Maximum, а затем и на других волнах.

Незадолго до выхода пластинки артисты переехали в Россию и, дополнив группу несколькими музыкантами, стали сотрудничать с Александром Пономаревым – продюсером группы «Сплин». Ему удалось организовать первые выступления коллектива на «Нашествии», а также в эфире программы «Антропология» с Дмитрием Дибровым. Немалую роль в увеличении популярности группы сыграла и картина Алексея Балабанова «Брат-2», для которой «Би-2» записали композицию «Полковнику никто не пишет».

Окончательно закрепить успех помогли совместные гастроли с Александром Васильевым и группой «Сплин». Также Лева и Шура исполнили композицию «Феллини» вместе с Васильевым и сняли клип на эту песню.

С тех пор популярность группы лишь набирает обороты.

Текущий состав группы насчитывает шестеро музыкантов: кроме Шуры и Левы в коллективе играют Андрей Звонков (гитара), бас-гитарист Максим Андрющенко, ударник Борис Лифшиц и Яник Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, ударные).

Фото: Марина Власова, Медиахолдинг ОТВ

Текст и фото: Александра Лебедева