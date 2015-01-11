«Есть время набрать форму»: у «Трактора» первая открытая тренировка с новыми тренерами

ХК «Трактор» провел первую открытую тренировку с обновленным тренерским штабом. Вратарей теперь «натаскивает» финский специалист Ари Мойсанен. Серебряный призер Олимпиады подписал контракт с «черно-белыми» несколько дней назад.

В его послужном списке — участие в двух командах КХЛ, первенство в Кубке Гагарина в составе «Ак Барса» и вторые места на мировых чемпионатах в финской сборной.

«На самом деле, очень рано что-то говорить о стратегиях. Нужно в принципе сейчас больше выигрывать, ловить больше шайб. И опять же в середине регулярного чемпионата сложно поменять что-то значительно»,

— рассказал тренер голкиперов.

А новый главный наставник «Трактора» Владимир Юрзинов работает с энтузиазмом. Постоянно общается со своим штабом и обсуждает игровые моменты. Специалист отмечает, сейчас самое главное — объединить вместе тренеров и игроков. При этом заверил, что сейчас не будет делать громких заявлений по стилю игры команды:

«Я не хочу ничего обещать, тренерский штаб и игроки каждый день будут заниматься своим делом. Я не хочу говорить, что мы будем играть больше в атаке или обороне, мы будем играть в хоккей, который дает результат»,

— заявил тренер.

В тренировке приняли участие воспитанники «Трактора», среди которых оказался недавно травмированный Ник Бэйлен. Сейчас с ним все хорошо, он снова готов выступать за честь клуба.

«Я долгое время не играл. Это достаточно непросто. Но сейчас есть пауза на игры национальных сборных, это даст мне возможность набрать форму. И с каждой тренировкой, надеюсь, буду чувствовать себя все лучше»,

— рассказал Ник Бэйлен, защитник ХК «Трактор».

На данный момент команда готовится к выездной серии игр, которая начнется с 12 ноября в Магнитогорске.

https://www.1obl.ru/news/khokkey/est-vremya-nabrat-formu-u-traktora-pervaya-otkrytaya-trenirovka-s-novymi-trenerami/