Более 60 тыс. южноуральцев обратились в Центр поддержки клиентов «Уралэнергосбыт»

За три месяца работы в центр поддержки клиентов «Уралэнергосбыт» (ООО) обратились более 60 тыс. южноуральцев – 90% обращения поступили по телефону «горячей линии», остальные – через интернет-приемную.

Треть обращений связана с начислениями за электроэнергию. Это самая обсуждаемая тема. Потребителей интересуют принципы начислений, размер задолженности и перерасчета.

На втором месте – вопросы о показаниях приборов учета. Абоненты выясняют, почему переданные показания не вошли в расчет текущего месяца, сверяют информацию по периодам с начала работы сбытовой компании.

Третью позицию занимает блок вопросов о замене и поверке счетчиков. Южноуральцы интересуются сроками межповерочного интервала, оформляют заявки на опломбировку новых приборов учета.

Также абоненты «Уралэнергосбыт» обращаются в центр поддержки клиентов, чтобы узнать сумму оплаты, провести сверку расчетов, проконсультироваться о порядке заключения договоров, получить информацию о структурных подразделениях и организациях сферы энергетики.

Средняя продолжительность телефонных консультаций – 3-5 минут. Пик активности наступает после получения платежных документов. В этот период операторы обрабатывают до 2 тыс. звонков ежедневно. В конце месяца наблюдается небольшой спад. Осенью количество обращений по сравнению с летними месяцами увеличилось почти в четыре раза.

Центр поддержки создан для удобства и улучшения сервиса обслуживания клиентов. Актуален как для жителей крупных городов, так и небольших населенных пунктов, куда платежные документы приходят нерегулярно. Для получения подробных консультаций абонентам необходимо знать номер лицевого счета. Он указан на квитанции ООО «Уралэнергосбыт», либо на чеке оплаты. Обратиться в центр поддержки клиентов можно по единому бесплатному номеру 8-800-2222-500. Операторы работают в будние дни с восьми утра до пяти часов вечера.

«Мы хотим быть максимально доступными и открытыми для наших абонентов. Сегодня, не выходя из дома, можно решить многие вопросы. Операторы профессионально подготовлены, имеют опыт работы в электроэнергетике, поэтому отвечают практически на все вопросы, связанные с деятельностью компании. Если информация требует дополнительного участия узких специалистов, то вопрос регулируется по схеме обратного звонка клиенту», – комментирует генеральный директор ООО «Уралэнергосбыт» Александр Батраков.+

Теперь получить информацию о состоянии счета, а также увидеть историю платежей, передать показания можно в личном кабинете. Новый сервис доступен каждому абоненту на сайте «Уралэнергосбыт».

https://dostup1.ru/society/Bolee-60-tys-yuzhnouraltsev-obratilis-v-Tsentr-podderzhki-klientov-Uralenergosbyt_121702.html