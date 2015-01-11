НУЖНА ПОМОЩЬ. В г. Касли 7 дней ищут женщину 1941 года рождения

В поселке Майк (Каслинский район, Челябинская область) пропала пожилая женщина Алевтина Меринкова – ее разыскивают 20 спасателей и три кинологических расчета.

Трудопроходимые участки лесополосы спасатели уже прочесали. Вестей от бабушки нет уже восьмой день.

В настоящее время поиски продолжает дежурная смена Мобильного отряда, при помощи специальных костюмов и плавательных средств они обследуют водоемы, находящиеся на предполагаемом пути пенсионерки.

Приметы: рост 155 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Одежда: темно-оранжевая куртка, черные сапоги, белая вязаная шапка.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Алевтины Меринковой, просят позвонить по телефону 8-800-700-54-52 (звонок бесплатный).

https://dostup1.ru/society/V-Kaslyah-7-dney-ischut-zhenschinu-1941-goda-rozhdeniya_121715.html