После инцидента с заточением детей на Южном Урале появится участковая соцслужба

После инцидента с 11-летним заточением детей в Усть-Катаве в Челябинской области появится социальная участковая служба – она заработает с 2020 года.

«Сотрудники соцзащиты будут брать себе участок, знакомиться с семьями, которые на нем живут, и следить за их благополучием», – сказала Гехт, выразив надежду, что это позволит избежать впредь подобных «чудовищных ситуаций».

Она добавила, правда, что участкового соцработника, как и участкового полицейского, хозяева смогут пустить в дом только по собственному согласию, поэтому оценить, к примеру, условия жизни детей без поступающих жалоб от соседей или из школы соцработник не сможет. «Тем не менее, если бы в Усть-Катаве уже работала такая служба, то очевидно, что семья Азизовых рано или поздно вызвала бы у нее определенные подозрения. И на это понадобилось бы куда меньше десяти лет», – заметила чиновница.

По словам вице-губернатора, в связи с данной ситуации больше всего вопросов вызывает бездействие систем образования и здравоохранения, также будут сделаны выводы в отношении должностных лиц соцзащиты.

«Десять лет в доме бесконтрольно находились дети, у которых даже не было документов. И ошибку в работе допустили все ответственные службы, на всех этапах. Данная семья прибыла из Башкирии. В 2009 году мама получила гражданство, но почему у детей не было оформлено гражданство и никто этим вопросом не поинтересовался? Почему школа отнеслась равнодушно, когда старшая девочка перестала ее посещать? Почему прекратилось медицинское сопровождение младшего ребенка после 11 месяцев, не было повторного патронажа? Сплошь безразличие и равнодушие», – возмущается Ирина Гехт.

Она также сообщила, что опеку над двумя младшими детьми возьмет их 20-летняя сестра: «Дети хотят остаться втроем, их интересы будут учтены в первую очередь. Мы будем сопровождать и помогать им на каждом этапе, снимем им квартиру, будем решать вопросы с их образованием, а у старшей – еще и с трудоустройством, но чтобы она могла параллельно учиться».

Напомним, мама детей погибла, устроив предварительно пожар в доме после побега детей и их отказа возвращаться в «домашнюю тюрьму».

https://dostup1.ru/society/Posle-intsidenta-s-zatocheniem-detey-na-Yuzhnom-Urale-poyavitsya-uchastkovaya-sotssluzhba_121720.html