В период с 11 по 22 ноября 2019 года на территории Южного Урала проводится Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Заместитель начальника полиции Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск подполковник полиции Дмитрий Плаксин отметил, что акция проводится в целях привлечения общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, сбора и проверки оперативно-значимой информации, оказания квалифицированной помощи и консультаций по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Имеющуюся информацию о предполагаемых фактах незаконного оборота наркотиков, о лицах, причастных к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, можно сообщить по «телефону доверия» ГУ МВД России по Челябинской области 8 (351) 268-85-94 или в дежурную часть Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск по телефону 2-50-85 или 02 (102 – с любого оператора мобильной связи).

Квалифицированную помощь и консультацию по вопросам лечения и медицинской реабилитации наркопотребителей можно получить по телефону «горячей линии» Челябинской областной наркологической больницы: 8 (351) 775-11-91.