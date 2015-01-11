Работа продолжается. Дорожники увеличили количество снегоуборочной техники на Южном Урале

В Челябинской области продолжают ликвидировать последствия снегопада. Работа не прекращается, даже несмотря на то, что минувшая ночь прошла без осадков.

Дорожники даже увеличили количество работающей на трассах техники. В ночную смену на дороги вышли 194 единицы. Среди них – специальные снегоочистители, автогрейдеры и комбинированные дорожные машины. При этом по данным, ГИБДД, проезд по областным магистралям не нарушен, авто двигаются в обычном режиме.

Напомним, по прогнозам синоптиков, на Южном Урале в ближайшие дни продолжатся осадки. Затем придет и заметное похолодание.

https://www.cheltv.ru/rabota-prodolzhaetsya-dorozhniki-uvelichili-kolichestvo-snegouborochnoj-tehniki-na-yuzhnom-urale/