Желтый уровень погодной опасности объявлен на Южном Урале

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Челябинской области на 18 ноября.

По информации Гидрометцентра РФ, ночью и утром в понедельник в регионе возможны туманы, гололед и отложение мокрого снега на провода.

Желтая степень интенсивности опасных явлений означает, что погода потенциально опасна.

Челябинский ЦГМС сообщает, что в течение ближайших суток в большинстве районов пройдет небольшой, местами – умеренный снег, возможно налипание мокрого снега на провода, на отдельных участках дорог гололедица, утром местами будут наблюдаться туманы. Ночью температура воздуха составит минус 1-6, в низинах – до 11 градусов, завтра днем будет от минус трех до плюс двух градусов.

https://dostup1.ru/society/Zheltyy-uroven-pogodnoy-opasnosti-obyavlen-na-Yuzhnom-Urale_121819.html