Морозы до 30 градусов ожидаются в Челябинской области

Понижение температуры воздуха до минус 28 градусов прогнозируется ночью 19 ноября в Челябинской области/

Напомним, в ближайшие сутки регион окажется во власти двух атмосферных фронтов, которые принесут холодный воздух из северных широт. Ожидается, что минимальная температура составит минус 20-25 градусов, среднесуточная – около 20 градусов.

По информации Челябинского ЦГМС, в ночь на вторник столбики термометров опустятся до минус 18-23, на юге и крайнем западе – 12-17, на крайнем севере – 23-28 градусов. Завтра днем будет минус 17-22, на юге и крайнем западе – 12-17. Отдельные порывы северо-восточного, северного ветра будут достигать 15 метров в секунду. Ночью пройдет небольшой, местами – умеренный, на крайнем юге – сильный снег, в отдельных районах возможны метели. Днем 19 ноября также ожидается небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

По предварительной информации, морозы могут задержаться до четверга, 21 ноября.

https://dostup1.ru/society/Morozy-do-30-gradusov-ozhidayutsya-v-Chelyabinskoy-oblasti_121838.html