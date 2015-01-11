Текслер недоволен текущим результатом «Трактора»

Президент ХК «Трактор» Алексей Текслер недоволен текущими результатами клуба – о реакции главы региона на открытое письмо болельщиков команды сообщила его пресс-служба.

Напомним, в письме фанатская группировка «Сектор А» объяснила свой поступок на матче 17 ноября, когда часть болельщиков демонстративно покинула трибуны на пятой минуте встречи с «Автомобилистом» (2:4), и объявила бойкот играм до смены руководства.

«Губернатор в курсе этого обращения. Алексей Текслер, как и все болельщики клуба, недоволен текущими результатами. Для их улучшения по инициативе президента клуба в "Тракторе" произошла смена главного тренера», – говорится в комментарии.

Там также отмечается, что работа руководства клуба получит свою оценку по итогам сезона: «Важно отметить, что первоначальную задачу на сезон – выход в плей-офф и достижения там максимального результата – никто не отменял. Работа руководства клуба получит свою оценку по факту выполнения или невыполнения поставленных задач».

Добавим, в клубе демарш «Сектора А» назвали саботажем. «Для нас это было большое удивление, буквально нож в спину, ведь к нам приходят другие болельщики с предложениями об акциях поддержки, разными подобными идеями. На прошлом матче болельщики подготовили флешмоб с песней Виктора Цоя "Мы ждем перемен", в хорошем смысле слова пришли и поддержали. А эти пришли, прокричали "Русские вперед" и ушли, но их было всего человек 30», – прокомментировал ситуацию агентству ТАСС директор клуба Борис Видгоф.

Он добавил, что инициатор демарша занимал в клубе должность менеджера по работе с болельщиками, сейчас он уволен. «Понимаю, что с одной стороны, они хотят, чтобы клуб выигрывал, но мы все этого очень хотим, но также хотим, чтобы работала вся система – детская школа, "Челмет" и так далее», – добавил он.

На 18 ноября «Трактор» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции (22 очка в 30 встречах).

https://dostup1.ru/society/Texler-nedovolen-tekuschim-rezultatom-Traktora_121845.html