Уровень скрытой безработицы растет второй месяц, но пика этого года пока не достиг

В Челябинской области второй месяц растет численность жителей, которые вынуждены трудиться в режиме неполной рабочей недели по инициативе работодателя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в главном управлении по труду и занятости населения, в настоящее время неполное рабочее время по инициативе работодателя трудятся 2 тысячи 843 работника на 25 предприятиях области.

По состоянию на начало ноября неполное рабочее время работали 2 тысячи 705 человек, на начало октября – 2 тысяч 686 работников.

Наибольший объем неполной занятости на сегодня зарегистрирован на ООО «ЧТЗ-Уралтрак» – на предприятии на неполное рабочее время переведены 1 тысяча 350 работников.

В начале года и летом уровень неполной занятости в регионе был выше. В январе неполная занятость по инициативе работодателя была у 3 тысяч 14 работников, в летние месяцы - в пределах 3,5 тысячи человек.

Уровень официально зарегистрированной безработицы в области также колебался в зависимости от времени года. В январе уровень безработицы варьировался от 1,16% до 1,19%. Количество вакансий в областном банке данных чуть превышало 20 тысяч.

В июне уровень официально зарегистрированной безработицы достиг 1,26%, при этом выросло и число вакантных рабочих мест в базе данных – почти до 30 тысяч.

К началу сентября уровень безработицы уменьшился до 1,14%, в банке также сохранялось 29,5 тысячи вакансий. К концу октября уровень безработицы снизился еще на 0,08 процентных пункта, к середине ноября – еще на 0,1 процентный пункт.

На 13 ноября 2019 года уровень регистрируемой безработицы составил 1,05%. Работодателями региона заявлено 25 тысяч 411 вакансий.

В настоящий момент на учёте в Службе занятости населения региона состоит 23 тысячи 231 незанятых, из них 19 тысяч 646 человек имеют статус безработного.

На начало года было зарегистрировано чуть меньше ищущих работу граждан - 23 тысячи 59 человек, но безработных было больше - 21 тысяча 566 человек.

https://uralpress.ru/news/ekonomika/uroven-skrytoy-bezraboticy-rastet-vtoroy-mesyac-no-pika-etogo-goda-poka-ne-dostig