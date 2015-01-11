На Южном Урале стартовала акция по зимнему кормлению птиц

В Челябинской области стартовала акция «Поможем перезимовать нашим пернатым друзьям» – она продлится до 1 марта 2020 года при участии Челябинского орнитологического общества.

Цели проведения акции по изготовлению и размещению кормушек для мелких птиц – повышение уровня экологической культуры среди населения, расширение сведений о жизни птиц, зимующих на территории Челябинской области, формирование умений и навыков наблюдения за ними, воспитание навыков бережного и ответственного отношения к пернатым, активизация познавательного интереса к природе Южного Урала, разъяснение информации о необходимости и способах оказания помощи птицам зимой, развитие творческой и практической деятельности по охране и защите птиц.

Положение об акции размещено на сайте Минэкологии. Из него можно узнать, как и где нужно размещать кормушки и чем можно кормить птиц.

«В идеале, скворечники для синиц должны быть размещены на деревьях и привязаны к стволу так, чтобы не повредить его, веревки со временем нужно будет ослаблять. Для обеспечения подлета птиц к кормушкам их нужно располагать на дереве с малым количеством веток на высоте 4-6 метров, чтобы защитить от кошек и других хищников», – дают рекомендации орнитологи.

Для организации правильного питания птиц необходимо помнить о том, что маленькие пернатые съедают корм не сразу, часть оставляют в зобу, где он набухает, «бродит». Поэтому им категорически нельзя давать черный хлеб, так как в нем содержится больше дрожжей, чем в обычном белом, да и особенность вида зерна, из которого изготовлена булка, способствует протеканию подобных процессов. Разбухшие же куски могут стать причиной гибели синицы.+

Принять участие в акции приглашают всех желающих.

https://dostup1.ru/society/Na-Yuzhnom-Urale-startovala-aktsiya-po-zimnemu-kormleniyu-ptits_121856.html