ОНФ просит южноуральские власти взять на контроль медобслуживание в «запретках»

Активисты Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта просят власти Челябинской области обратить внимание на медобслуживание в «запретках» – в южноуральских ЗАТО за последние месяцы разразилось несколько медицинских скандалов, связанных, в том числе, с нехваткой машин скорой помощи и кардиооборудования.

Так, в конце октября в Снежинске едва не погиб пациент с инфарктом миокарда – мужчине пришлось ждать свободную бригаду два часа, прежде чем его транспортировали в Челябинск. Но и прибывший автомобиль, по словам родных, находился в ненадлежащем состоянии: каталку с больным мотало из стороны в сторону. Мужчину довезли до облбольницы в тяжелом состоянии.

Это не первая громкая история, связанная с медицинским обслуживанием в закрытых территориях региона (ЗАТО), говорят общественники: в атомграде Озерск 700 врачей в прошлом году остались без зарплат(речь шла о задержке зарплат - прим.редакции Озерск.ру), в августе 2019 стали массово увольняться хирурги в медсанчасти закрытого Трехгорного; в Снежинске нет минимального оборудования для спасения больных-сердечников.

«Нюанс в том, что в закрытых городах сложная система управления медицинскими учреждениями, их курирует Федеральное медико-биологическое агентство, а не областной Минздрав. Вероятно, это замедляет управленческий процесс и препятствует принятию оперативных решений», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Мусос Коркмазов.

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта обратились в федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), курирующее ЗАТО с заявлением о необходимости восполнить кадровый дефицит и нехватку оборудования в подведомственных санитарных частях, а также направили обращение профильному вице-губернатору региона Ирине Гехт с просьбой взять ситуацию с медицинским обслуживанием в закрытых городах области на особый контроль.

https://dostup1.ru/medicine/ONF-prosit-yuzhnouralskie-vlasti-vzyat-na-kontrol-medobsluzhivanie-v-zapretkah_121880.html