Озерский МФЦ – один из лучших центров в области

В этом году на традиционном конкурсе «Лучший МФЦ Челябинской области» озерские специалисты показали отличные результаты в двух номинациях: учреждение вошло в тройку лучших наряду с центрами Челябинска и Златоуста, в личном соревновании одна из сотрудниц стала победителем.

Всего на конкурс было представлено 54 заявки от МФЦ из 33 муниципальных образований Челябинской области. Конкурс проводился по четырём номинациям: «Лучший МФЦ» I категории (с количеством действующих окон обслуживания не менее 20), «Лучший МФЦ» II категории (с количеством действующих окон обслуживания менее 20), «Лучший универсальный специалист МФЦ», «Проект».

Итоговая оценка была сформирована членами конкурсной комиссии по критериям, которые прямо указывали на реальный уровень эффективности, комфортности многофункциональных центров и качества обслуживания посетителей, по итогам тестирования универсальных специалистов МФЦ, а также по результатам рассмотрения предоставленных видеопрезентаций и фотослайдов.

Муниципальное бюджетное учреждение Озерского городского округа «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» существует с 2011 года и располагается по адресу: пр.Ленина,62, 1 этаж. С его появлением у жителей округа появилась возможность оперативно оформлять документы, получать различные справки и решать иные вопросы. Многочасовая ходьба по кабинетам осталась в прошлом, уступив место удобным залам ожидания, вежливым консультантам и универсальным работникам.

На данный момент центр оказывает государственные, региональные и муниципальные услуги (по перечню - 186, в этом году количество оказанных услуг составило 35 000). Начальник МБУ «МФЦ» Елена Шиляева отмечает, что стоять на месте ей и коллективу учреждения не дает время:

- Мы постоянно решаем новые и новые задачи: например, приступили к реализации экстерриториального принципа (оказываем услуги заявителям независимо от местонахождения имущества и земельного участка, от места регистрации бизнеса), в нашем МФЦ есть возможность комплексного получения услуг (когда заявитель обращается к нам однократно, но мы можем предоставить две и более услуги по одному запросу), дополнительно оказываем платные услуги - копирование документов, размещение рекламы. В ближайшей перспективе примем участие в цифровой трансформации услуг, в данном процессе МФЦ станет драйвером по внедрению госпрограммы «Цифровая экономика», перейдет на новый профессиональный уровень.

Для того чтобы соответствовать современным требованиям, персонал озерского МФЦ постоянно учится, работники совершенствуются сами и получают методическую помощь от профильных управлений администрации. Не случайно одна из сотрудников центра – Наталья Сирман – на областном конкурсе заняла первое место в номинации «Лучший универсальный специалист МФЦ».

Наталья Александровна трудится в озерском МФЦ три с половиной года и за свой рабочий день принимает, в среднем, 24 человека, старается не просто грамотно и быстро оформить документы, но и максимально помочь каждому клиенту: успокоить, объяснить, сделать все возможное, чтобы пришедший в МФЦ быстро решил возникшие «бумажные» проблемы.

Елена Шиляева:

- Озерский МФЦ не первый раз участвовал в областном конкурсе (в 2015 году стал лучшим среди центров II категории), но такой успех достигнут в первые: мы заняли второе место в номинации «Лучший МФЦ» I категории (первое место – у коллег из Челябинска, третье – из Златоуста). Я хочу поблагодарить и поздравить коллектив с достойной оценкой нашего труда!

Подробнее с результатами конкурса можно ознакомиться здесь: http://gosslujba.pravmin74.ru/news/konkurs-luchshiy-mfc-chelyabinskoy-oblasti

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41133/