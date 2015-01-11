Самозанятых южноуральцев обяжут платить налог на профессиональный доход

Госдума сегодня, 21 ноября, рассмотрит в первом чтении законопроект о распространении налогового режима для самозанятых с 1 января 2020 года.

Напомним, сейчас льготная налоговая ставка в размере 4% для таких лиц установлена в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях. Законопроект предлагает включить с 1 января 2020 года в перечень участников эксперимента регионы, которые не получают дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, а также субъекты, в состав которых входят города с населением свыше 1 млн человек. Речь идет о Санкт-Петербурге, Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, Красноярском и Пермском краях, Ненецком автономном округе, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, Республике Башкортостан.

Налог на профессиональный доход включает страховые взносы в ФОМС. Предприниматели с доходом не более 200 тыс. рублей в месяц и без наемных работников могут установить на свой смартфон приложение «Мой налог» и платить через него 4% с доходов при работе с физлицами или 6% – с компаниями.

https://dostup1.ru/economics/Samozanyatyh-yuzhnouraltsev-obyazhut-platit-nalog-na-professionalnyy-dohod_121935.html