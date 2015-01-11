Минздрав РФ отложил введение новых правил при получении водительских прав

Министерство здравоохранения России отложило вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

Ранее сообщалось, что с 22 ноября водителям при получении или замене прав нужно будет сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT. До этого момента подобные анализы брали при выявлении определенных симптомов.

Добавим, в южноуральских городах в последние дни отмечается возросший спрос на медицинскую справку по старым требованиям – планировалось, что заключение нарколога с пятницы, 22 ноября, обойдется водителю в 4,9 тыс. рублей вместо 250 рублей. Кроме того, предполагалось, что анализы на алкоголь и психоактивные вещества нельзя будет сдавать в частных лабораториях.

«С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей», – написал в своем Telegram-канале замглавы ведомства Олег Салагай.

Будет проведен дополнительный анализ методов тестирования для обеспечения эффективности при адекватном ценообразовании в регионах, уточнил он.

https://dostup1.ru/medicine/Minzdrav-RF-otlozhil-vvedenie-novyh-pravil-pri-poluchenii-voditelskih-prav_121959.html