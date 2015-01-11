Новый порядок медосмотра для водителей вступит в силу 1 июля 2020 года.

Приказ Минздрава России опубликовал замглавы ведомства Олег Салагаев в telegram-канале.

Напомним, планировалось, что новые правила начнут действовать 22 ноября 2019 года: при получении или замене прав водители должны будут сдавать мочу и кровь для исследования на содержание наркотиков, психотропных веществ и биомаркеров хронического злоупотребления алкоголем за 5-6 тыс. рублей. В наркологических диспансерах в последние дни образовались огромные очереди из желающих оформить документы по старым ценам. После того, как президент Владимир Путин назвал новые правила чушью и призвал вводить подобные изменения с умом, Минздрав пересмотрел сроки вступления в силу своего приказа.

«Подпункты 8 и 9 (предусматривающие сдачу анализов на наличие психоактивных веществ в организме и пристрастие к злоупотреблению алкоголем) пункта 6 Порядка проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств), утвержденного приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 сентября 2019 года, вступают в силу с 1 июля 2020 года», – говорится в документе за подписью главы ведомства Вероники Скворцовой.

https://dostup1.ru/medicine/Novyy-poryadok-medosmotra-dlya-voditeley-vstupit-v-silu-1-iyulya-2020-goda_121966.html