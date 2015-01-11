«Росатом» анонсировал поддержку городам своего присутствия

На финальном этапе проекта «#Росатом вместе» были озвучены отраслевые планы на 2020 год, год 75-летия отрасли, в их числе – инициативы, которые коснутся самых актуальных сфер: ЖКХ, медицины, образования и благоустройства.

«День городов Росатома» состоялся накануне в московском офисе Госкорпорации. В нем приняли участие представители 20 атомных городов России. Озерскую делегацию представил глава округа Евгений Щербаков. На «Дне городов» он рассказал о ключевых проектах Озерска и познакомил коллег с новым неформальным брендом города. Логотип разработали молодые озерские дизайнеры. Он отражает слоган «Атомное сердце России» и в дальнейшем будет использован на городских баннерах и сувенирах.

— В логотипе использованы символы сердца, природы и атома: это отражает единство нашего города с градообразующим предприятием, ПО «Маяк», — подчеркивает Евгений Щербаков. — У нас есть много совместных проектов с «Маяком», предприятие — наш партнер в стройках, дорожном ремонте, развитии инфраструктуры и еще многих направлениях. При этом главная его ценность — люди, жители Озерска. Улучшать среду их жизни, развивать инфраструктуру и социальную сферу я считаю нашей общей задачей.

Как подчеркнул на «Дне городов» генеральный директор Росатома Алексей Лихачёв, Госкорпорация уже прорабатывает формат работы с атомными городами на 2020 год. Он будет юбилейным для отрасли, поэтому «... должен стать знаковым», подчеркнул Лихачёв.

— Это 75-летие должно стать национальным праздником и важным событием в жизни каждого работника атомных предприятий и жителя наших городов. Должны появиться инициативы при нашей поддержке, каждая из которых коснется самых актуальных сфер жизни наших людей: ЖКХ, медицины, образования и благоустройства. Мы поможем городам сделать так, чтобы юбилейный для атомной отрасли год запомнился и стал знаковым. Нас ждет большая работа, — обратился к главам Алексей Лихачёв.

Напомним, проект «#Росатом вместе» существует с 2018 года. В нем принимают участие города расположения предприятий атомной отрасли. Он развивает такие проекты, как «Бережливая поликлиника», «Слава Созидателям», «Гражданин страны Росатом» и еще более десятка инициатив.

На фото: в «московской» презентации Озерска принял участие театр танца «Леанель»: один из ведущих творческих коллективов округа.

http://ozerskadm.ru/about/info/news/41161/