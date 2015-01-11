ХК «Трактор” одержал оглушительную победу на домашнем льду

Черно-белые обыграли “Торпедо” на матче, который прошел накануне в стенах ледовой арены “Трактор”.

Настрой на победу был с самого начала, медведи выиграли первое же вбрасывание. Шайба в воротах “Торпедо” оказалась уже на восьмой минуте. Реализовал попытку Томаш Гика. Благодаря ему счет открылся в положительном для “Трактора” ключе.

Спустя 20 минут игры нижегородская команда стала более активно атаковать ворота челябинцев. На это последовала незамедлительная реакция, и вторая шайба отправилась в ворота соперников. “Трактор” остался в большинстве, чем и воспользовалась команда. На 19 минуте благодаря Эндрю Кейлофу вторая шайба отправилась в сетку.

Следующий период нижегородцы начали более активно, проводя множество атак, но получили ответную реакцию от Ярослава Косова. Нападающий не приближался к воротам, а отправил шайбу в них сильнейшим броском. Счет стал 3:0 в пользу черно-белых.

Четвертую шайбу забил снова Эндрю Кейлоф. Нижегородцам так и не удалось открыть счет, поэтому 4:0 в пользу Трактора стал конечным результатом встречи.

https://www.cheltv.ru/hk-traktor-oderzhal-oglushitelnuyu-pobedu-na-domashnem-ldu/