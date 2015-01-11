Как в 2013: к Земле летит астероид размером с челябинский метеорит

Специалисты Астрономического научного центра провели анализ объекта и выяснили, что астероид находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 2,89 года и сближается с Землей.

«Минимальное расстояние между центром Земли составило 139 тысяч 410 километров, сам астероид имеет поперечный размер 10-15 метров, что сопоставимо с метеоритом, упавшим в районе Челябинска 15 февраля 2013 года»,

— говорят в Роскосмосе.

Сотрудники госкорпорации утверждают, что неизвестный малый астероид обнаружили еще 6 ноября. Информацию о новом теле распространили по всем мировым обсерваториям, осуществляющим наблюдения астероидов и комет. Обсерватории Великобритании и США подтвердили, что видели подобный астероид. А вот автоматизированная система по предупреждению опасных ситуаций в околоземном космическом пространстве информирует, что данный астероид является вторым, обнаруженным за последние три месяца.

https://www.1obl.ru/news/o-lyudyakh/kak-v-2013-k-zemle-letit-asteroid-razmerom-s-chelyabinskiy-meteorit/