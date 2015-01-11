Южноуральцев ждет теплый декабрь

По прогнозам центра Фобос, декабрь на большей части страны прогнозируется теплее обычного – в европейской части России температурная аномалия может превысить четыре градуса.

Холоднее нормы будет на севере Сибири и Дальнего Востока. В южной части России температурный режим ожидается близким к климатической норме или немного холоднее.

По данным сервиса Гисметео, в Челябинской области в декабре ожидается минус 11-14 градусов ночью и минус 5-8 – днем. К концу месяца похолодает, днем столбики термометров покажут 15-16 градусов мороза.

https://dostup1.ru/society/Yuzhnouraltsev-zhdet-teplyy-dekabr_122064.html